Bayraktar AKINCI’dan İHA-230 ile çifte atışla 12'den vurdu

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu, yerli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI süpersonik füze İHA-230 ile bir kere daha hedefini tam isabetle vurdu.

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