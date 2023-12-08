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  4. Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi

Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi

Bayraktar Akıncı, IHA - 122 süpersonik füze atış testini Sinop'ta gerçekleştirdi.

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