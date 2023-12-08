Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi Bayraktar Akıncı'dan süpersonik füze atış testi 08 Aralık 2023 Cuma Saat: 09:30 Bayraktar Akıncı, IHA - 122 süpersonik füze atış testini Sinop'ta gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6572b81454c1929c7102a893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanında silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı İstanbul'da dehşet anları! Darp ettikleri genci bıçakladılar Kaçak içkiye 81 ilde yılbaşı baskını! Çok sayıda gözaltı var Armağan Çağlayan AVM'de kavga etti! Aleyna Tilki küfrü bastı: ''Ben böyle sektörün...!'' İstanbul'da kız kıza dehşet! Gezelim dediler darp ettiler Yağmur Tanrısevsin'e eleştiri yağmuru: Fırından Ekmek Almaya Öyle Bir Kıyafetle Gitti ki... Bir fenomene daha ''müstehcenlik'' gözaltısı Yine sokak köpekleri yine dehşet! Küçük çocuk ağır yaralandı