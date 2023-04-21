Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 08:55 BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64422549832f4b457d3d67a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı Deprem bölgesinde acı bayram... Oto yıkamada bir Togg bir Bakan... İstanbul'da korku dolu gece! Otelde yangın çıktı, yaralılar var! Depremin merkezinde hortum kabusu: Yaralılar var! SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda patladı AK Parti'nin ilçe binasına silahlı saldırı İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce sıra beklediler Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi