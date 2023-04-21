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  4. Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

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