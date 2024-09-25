Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 16:20 Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f40e2ffe526287ba041c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti Bingöl Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor ama Bilgen'den ses yok Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti Telefon dolandırıcılarının 1 milyon TL'lik vurgunu kamerada Diyarbakır'da sevgili tuzağıyla 4 milyon TL'lik kripto para vurgunu Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını