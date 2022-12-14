Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar Kızılelma ilk kez göklerde! Bayraktar Kızılelma ilk kez göklerde! 14 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 17:10 Güncelleme: 14 Aralık 2022 Çarşamba 17:10 Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6399d9507467e32bba0423c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu çağrı yaptı, İstanbullular Saraçhane'ye akın etti Canlı yayında gergin anlar! Seren Serengil'in çenesi kilitlendi Borcunu ödemeyen belediyenin elektriği kesildi İstanbul'da marangoz deposunda yangın Korku filmi değil gerçek: Kargalar bir mahallenin kabusu oldu Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı Erdoğan'dan Türkmen gazı mesajı: ''Çalışmalara başlamamız gerekiyor'' Mersin'de HDP'li ilçe başkanlarına gözaltı Ek ücret talep eden özel okullar için emsal karar