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  4. Bayraktar Kızılelma ilk kez göklerde!

Bayraktar Kızılelma ilk kez göklerde!

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.

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