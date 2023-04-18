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  4. Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı

Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın yeni görüntülerini paylaştı.

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