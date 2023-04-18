Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüleri paylaşıldı

Kapalıçarşı'da 1 milyon dolarlık operasyon: 4 Suriyeli yakalandı

AK Partili ve TİP'li gençler sokakta karşılaştı! İki grup arasındaki diyalog gündem oldu

Meral Akşener'in ''fısıldaması'' canlı yayına böyle yansıdı

Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor!

Mevzular Açık Mikrofon'da ortalık karıştı, fenalaşanlar oldu

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Önce soğan şimdi de patates ekonomisi: Bir patates 10 lira oldu!