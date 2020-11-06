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  3. 06 Kasım 2020 16:00

Bayraktar TB2 SİHA'nın milli kamerası başarıyla test edildi

Bayraktar TB2 SİHA, Aselsan’ın geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

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