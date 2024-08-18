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  4. Bayraktar TB3 4 testi birden geçti

Bayraktar TB3 4 testi birden geçti

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Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB3 SİHA, 4 testi birden geçti. Test uçuşlarına dair görüntüler dikkat çekti.

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