Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar TB3 4 testi birden geçti Bayraktar TB3 4 testi birden geçti 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 10:01 Güncelleme: 18 Ağustos 2024 Pazar 10:01 Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Bayraktar TB3 SİHA, 4 testi birden geçti. Test uçuşlarına dair görüntüler dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c19c57a5478fc8200efc33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lüks villa alev alev yandı Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti İstanbul'da sapık kurye alarmı: Yakalandı İki kız kardeş trafikte ''Killer''ın altında kalarak can verdi TBMM'deki Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı İstanbul'da hastaneye silahlı baskın: ''Ya 1 milyon Dolar verirsiniz ya da hastane benim'' Aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı Bir anda alev topuna dönen araçtan geriye bu kaldı