Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha 23 Mart 2024 Cumartesi Saat: 09:20 Türkiye, gökyüzündeki gururu olan insansız hava araçlarından Bayraktar TB3 SİHA'nın 24. kez yüksek irtifa testinden başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 SİHA'nın test uçuşu görüntüleri nefes kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fe74b3d4475672620f5313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Yine bir ''sazan sarmalı'' vurgunu: Milyonlarca TL dolandırmışlar Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katilleri! Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı, kötü haberi kendisi verdi 8 ilde DEAŞ operasyonu; çok sayıda gözaltı var