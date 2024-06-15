Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 09:06 Güncelleme: 15 Haziran 2024 Cumartesi 09:06 Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB3, 53'üncü testini de başarıyla tamamlarken, Bayraktar TB3'ün rampa kalkış testine dair görüntüler de yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666d2f63cae5440d5900d973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada İstanbul'daki fırtınanın yolcu uçağına zor anlar yaşattığı anlar telsize yansıdı Survivor Sahra ile Damla'nın trafikteki çakarlı şovu böyle bitti Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu Denizli'de saatler süren kabus: Yüzlerce vatandaş tahliye edildi İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı