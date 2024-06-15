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  4. Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı

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Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB3, 53'üncü testini de başarıyla tamamlarken, Bayraktar TB3'ün rampa kalkış testine dair görüntüler de yayınlandı.

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