Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı

Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB3, 53'üncü testini de başarıyla tamamlarken, Bayraktar TB3'ün rampa kalkış testine dair görüntüler de yayınlandı.

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