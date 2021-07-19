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  4. Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk

Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk

Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar Taksim Meydanı’nı hınca hınç doldurdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi’nde maske takmayan vatandaşların da olduğu görüldü.

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