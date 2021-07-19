Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk 19 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 20:30 Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar Taksim Meydanı’nı hınca hınç doldurdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi’nde maske takmayan vatandaşların da olduğu görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f5b6ae308f5373ba3eaae7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elazığ'da orman yangını Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki... Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü Ümit Özdağ'dan Akbelen'de çam ormanlarının katledilmesine direnen köylülere destek Yine bir bayram yine aynı nokta... 43 ilin kesiştiği yerde trafik kilit İstanbul'da kavurucu sıcakta 19 TL'lik baklava kuyruğu Bakan Varank: 'Uzay aracımızın tasarımına başladık' İstanbul'da restoran çalışanları denize giren vatandaşlara saldırdı