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  4. Bayram günü 'platonik aşık'' cinayeti! Bir kadın daha öldürüldü

Bayram günü 'platonik aşık'' cinayeti! Bir kadın daha öldürüldü

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Adana’da bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı platonik aşık olduğu genç kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

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