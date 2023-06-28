Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram günü 'platonik aşık'' cinayeti! Bir kadın daha öldürüldü Bayram günü 'platonik aşık'' cinayeti! Bir kadın daha öldürüldü 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 16:30 Güncelleme: 28 Haziran 2023 Çarşamba 16:30 Adana’da bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı platonik aşık olduğu genç kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c35f0a2d9155a335b8eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin Denizden buzdolabı çıktı Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi Örümcek Adam kurbanlık seçti Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var