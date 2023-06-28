Bayram günü 'platonik aşık'' cinayeti! Bir kadın daha öldürüldü

Adana’da bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı platonik aşık olduğu genç kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c35f0a2d9155a335b8eb3" allowfullscreen></iframe>