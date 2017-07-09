  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Temmuz 2017 12:45

Bayram için ülkelerine giden 44 bin Suriyeli Türkiyeye döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen ve Ramazan Bayramı'nda ülkelerine giden 43 bin 635 Suriyeli Türkiye'ye döndü.

Video Galeri
Tarla kavgası kanlı bitti; 1i muhtar 2 kişi öldü
Tarla kavgası kanlı bitti; 1i muhtar 2 kişi öldü
Video Galeri
Şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asıldı
Şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asıldı
Video Galeri
15 Temmuz gecesini unutturmuyor
15 Temmuz gecesini unutturmuyor
Video Galeri
Kılıçdaroğlu, miting alanına tek başına yürüyecek
Kılıçdaroğlu, miting alanına tek başına yürüyecek
Video Galeri
Düğüne giden gelin ve damat karakolluk oldu
Düğüne giden gelin ve damat karakolluk oldu
Video Galeri
Bursa Sahillerinde çevre felaketi!
Bursa Sahillerinde çevre felaketi!