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  3. 08 Temmuz 2017 12:15

Bayram için ülkelerine giden 68 bin Suriyeliden 40 bini Türkiyeye döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen ve Ramazan Bayramı'nda ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'den 39 bin 117’si Türkiye’ye döndü.

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Gaziantep İHHdan Sakaryada yaşanan menfur olaya tepki
Gaziantep İHHdan Sakaryada yaşanan menfur olaya tepki
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Adalet Yürüyüşü D-100ü kilitledi
Adalet Yürüyüşü D-100ü kilitledi
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Drift yaparken araçtan fırladı
Drift yaparken araçtan fırladı
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Bonzai kullanan gencin ibretlik hali
Bonzai kullanan gencin ibretlik hali
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Yolcu minibüsüyle seyahat eden şahıslar gözaltına alındı...
Yolcu minibüsüyle seyahat eden şahıslar gözaltına alındı...
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Silahla oynamak hayatına mal olacaktı
Silahla oynamak hayatına mal olacaktı