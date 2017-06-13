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  3. 13 Haziran 2017 12:15

Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler sınırda izdiham oluşturdu

Türkiye’de bulunan Suriyelilere Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gitmeleri için izin verilmesinden sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'nda izdiham yaşanırken, bazı Suriyeliler ezilme tehlikesi geçirdi.

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