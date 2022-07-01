Bayram öncesi İstanbul'da alarm! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sağlık Bakanı Koca'nın "günlük vaka sayıları 3 bini aştı" açıklamasının ardından korkutan bir açıklama da Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan geldi: "İstanbul’da patlama var!""

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