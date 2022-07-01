Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram öncesi İstanbul'da alarm! Bilim Kurulu üyesi açıkladı Bayram öncesi İstanbul'da alarm! Bilim Kurulu üyesi açıkladı 01 Temmuz 2022 Cuma Saat: 13:50 Sağlık Bakanı Koca'nın "günlük vaka sayıları 3 bini aştı" açıklamasının ardından korkutan bir açıklama da Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan geldi: "İstanbul’da patlama var!"" Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bed1724508b21e270ff983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksimde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - İhlas Haber Ajansı Sel kurbanı Busenur'un son sözleri ortaya çıktı İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Döverek kaçırmaya çalıştı İstanbul'da gemide yangın paniği Artık yatacak yer kalmadı, sokakta sabahlıyorlar İstanbul'da yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü 24 ilde ''Tümör'' operasyonu! 284 gözaltı NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran soru! Artvin'de heyelan ölü ve yaralılar var