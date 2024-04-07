Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 13:40 9 günlük Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyenler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6612782602ed113f7806e9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Sosyal medya linci öldürdü Adana'da 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek Yer: Şanlıurfa... Çizgili sırtlan ailesi fotokapanla görüntülendi İstanbul'da lüks rezidansta feci ölüm Bayram tatilinin ilk gününde yollar kan gölüne döndü İstanbul'da olaylı gece: Esnaf ile bekçiler birbirine girdi Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var