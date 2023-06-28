Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram sabahı yine silahlar konuştu! Bayram sabahı yine silahlar konuştu! 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 09:55 Güncelleme: 28 Haziran 2023 Çarşamba 09:55 Zonguldak’ta Kurban Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649bd95862a85a7aad4c9083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Örümcek Adam kurbanlık seçti Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var 1,8 milyon kişi hacı oldu Türkiye'nin milli gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntü İstanbul'da binlerce kişi bayram namazını Ayasofya'da kıldı Türkiye'nin dünyaca ünlü sahili Hindistan'a döndü! Askerden izinli gelmişti; cansız bedeni bulundu