Bayram sabahı yine silahlar konuştu!

Zonguldak’ta Kurban Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

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