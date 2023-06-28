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Bayram sabahı yine silahlar konuştu!

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Zonguldak’ta Kurban Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

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