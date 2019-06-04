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  3. 04 Haziran 2019 10:45

Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu

İstanbul’da bayram sabahında gün doğumu kartpostallık görüntüler oluştururken, bayram namazına gelenler manzarayı görünce telefonlarına sarıldı. İstanbul’da Ramazan Bayramı sabahında güneşin doğumu mest etti. Tarihi Süleymaniye Camii’nde yüzünü gösteren güneşin İstanbul’u aydınlatması kameralara yansıdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden semaya çıkan Güneş görsel bir şölen sundu. Bayram...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin bayramını kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
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Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in kabrine ziyaret 
Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in kabrine ziyaret 
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LPG’li otomobil ateş topuna döndü
LPG’li otomobil ateş topuna döndü
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Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
Fatih Camii’nde bayram namazı havadan görüntülendi
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Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
Bahçeli'den İstanbul seçimine gönderme !
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