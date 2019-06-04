Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu
04 Haziran 2019 10:45
Bayram sabahında İstanbul’da kendisine hayran bırakan gün doğumu
İstanbul’da bayram sabahında gün doğumu kartpostallık görüntüler oluştururken, bayram namazına gelenler manzarayı görünce telefonlarına sarıldı. İstanbul’da Ramazan Bayramı sabahında güneşin doğumu mest etti. Tarihi Süleymaniye Camii’nde yüzünü gösteren güneşin İstanbul’u aydınlatması kameralara yansıdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden semaya çıkan Güneş görsel bir şölen sundu. Bayram...