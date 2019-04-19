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  3. 19 Nisan 2019 11:10

Bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Ramazan yaklaşırken, herkesin aklındaki soru işareti cevabını buldu. Bayram tatili 9 güne çıkarıldı.Haber Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

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Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçen operasyonun görüntüleri
Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçen operasyonun görüntüleri
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Korkudan horoz bile dile geldi
Korkudan horoz bile dile geldi
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Silivri’de park halindeki araç böyle kundaklandı
Silivri’de park halindeki araç böyle kundaklandı
Video Galeri
Mağaradaki kurtarma anları havadan görüntülendi
Mağaradaki kurtarma anları havadan görüntülendi
Video Galeri
Karı koca tırnakçılar kamerada
Karı koca tırnakçılar kamerada
Video Galeri
Kurbağalıdere mavi rengine kavuştu
Kurbağalıdere mavi rengine kavuştu
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