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  3. 09 Ağustos 2019 19:50

Bayram tatili başladı, trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Bugün mesai bitimiyle birlikte Kurban Bayramı tatili başladı. Tatilini şehir dışında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve İSTOÇ mevkiinde uzun...

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Pakistan’ın Muhafazakar Partisi’nden Hindistan karşıtı protesto
Pakistan’ın Muhafazakar Partisi’nden Hindistan karşıtı protesto
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Bursa’da 50 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü
Bursa’da 50 hektar ormanlık alan yangında zarar gördü
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İzmir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük yangın
İzmir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük yangın
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Azez’i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı
Azez’i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı
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İzmir’in Çiğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı
İzmir’in Çiğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı
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30 metrelik minarenin yıkılma anı kamerada
30 metrelik minarenin yıkılma anı kamerada
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