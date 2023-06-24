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  4. Bayram tatili kabus gibi başladı! 6 ölü var

Bayram tatili kabus gibi başladı! 6 ölü var

Gaziantep'te bir otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

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