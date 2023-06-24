Bayram tatili kabus gibi başladı! 6 ölü var

Gaziantep'te bir otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649687a2de9a492eb27c2c53" allowfullscreen></iframe>