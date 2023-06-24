Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram tatili kabus gibi başladı! 6 ölü var Bayram tatili kabus gibi başladı! 6 ölü var 24 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 09:05 Gaziantep'te bir otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649687a2de9a492eb27c2c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama Aziz Yıldırım adaylığnı resmen açıkladı Marmaris yine alevlere teslim! Kaş’ta orman yangını Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu Bu seks sahnesi ortalığı karıştıracak! Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı