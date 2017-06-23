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  3. 23 Haziran 2017 21:15

Bayram tatili öncesi Atatürk Havalimanında polis denetimi

Ramazan Bayramı tatili öncesi binlerce yolcu seyahat için hava ulaşımını tercih ederken, Atatürk Havalimanı’nda ek önlemler alan polis ekipleri liman girişinde araçlarda üzerinde uygulama yaptı.

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Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu
Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu
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İstanbulda bayram trafiği çilesi
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Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı