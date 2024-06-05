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Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber

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Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük bayram tatili ile hareketlilik artarken, turizmciler karardan memnun olduklarını belirterek doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaşacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

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