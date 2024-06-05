Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber 05 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 16:30 Güncelleme: 05 Haziran 2024 Çarşamba 16:30 Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük bayram tatili ile hareketlilik artarken, turizmciler karardan memnun olduklarını belirterek doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaşacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6660687f6dbf4e3cea0e8e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usta oyuncu Fatma Karanfil'e son görev Antalya yanıyor... Sıcaklık 45 dereceye dayandı, ortaya bu manzaralar çıktı İki kız kardeşin esrarengiz ölümü Görevden alınan belediye başkanına hapis cezası Çanakkale'de orman ve tarım arazilerini alevler sardı Türkiye'nin eşsiz cennetinde, yeşil, mavi ve beyaz kavuştu Türkiye'nin mis kokan altını: 4 tondan 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'ye satılıyor THY'ye 30 bin TL'yi veren uçuş korkusunu yeniyor Akılalmaz sağlamlık testi: İçinde insan varken denediler