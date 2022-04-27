Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir 27 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 15:40 Muğla’nın gözde turizm kentlerinden Marmaris'te, Ramazan Bayramı öncesi yerli misafirlerini ağırlamak için hazırlıklar sürüyor. Turizmciler internet üzerinden tatil rezervasyonlarını yaptırmak isteyenleri sahte siteler için uyardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626939c883321d4e286e2e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam'' Yazın habercisi Fedon denize düştü Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi Sitede ortalık karıştı; silahlar çekildi!