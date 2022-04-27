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Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir

Muğla’nın gözde turizm kentlerinden Marmaris'te, Ramazan Bayramı öncesi yerli misafirlerini ağırlamak için hazırlıklar sürüyor. Turizmciler internet üzerinden tatil rezervasyonlarını yaptırmak isteyenleri sahte siteler için uyardı.

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