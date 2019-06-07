Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti
07 Haziran 2019 16:40
Bayramda Borçka Karagöl’ü 32 bin kişi ziyaret etti
Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl’ü üç günlük Ramazan Bayramı’nda 32 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle insanı büyüleyen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ramazan bayramını nedeniyle tatilcilerin yoğun ilgisini gördü. Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili’ye giden yol üzerinde bulunan...