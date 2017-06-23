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  3. 23 Haziran 2017 11:45

Bayramda bu yıl trafik havadan kontrol edilecek

Ramazan Bayramı ile birlikte birçok vatandaş yola çıkmaya hazırlanırken, Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz oluşabilecek kazalara karşı sürücüleri uyararak, "Sadece trafik kurallarına uymak yetmiyor" dedi.

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