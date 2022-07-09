Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayramda Taksim'de dikkat çeken kalabalık Bayramda Taksim'de dikkat çeken kalabalık 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 21:05 İstabul'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c9c36320365931e81e571b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye ile ilgili üzüldüğüm konu şu'' deyip açıkladı Kurban pazarı savaş alanına döndü Acil servis doktoru ''bakmıyorum'' dedi ortalık karıştı İstanbul'da yangın paniği! 1 saat sürdü Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Ozan Tufan imzayı attı Sri Lanka'da protestolar büyüdü, başbakanlık konutunu yaktılar Cübbeli Ahmet, MİT'in ''İsmailağa'' raporunu açıkladı Protestocular başkalık sarayını basıp havuzunda yüzdü İstanbul Metrosu'nda ırkçı saldırı