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Bayramda Taksim'de dikkat çeken kalabalık

İstabul'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.

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