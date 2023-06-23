Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! 23 Haziran 2023 Cuma Saat: 13:25 Güncelleme: 23 Haziran 2023 Cuma 13:25 Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak vatandaşlara uzmanından tavsiyeler geldi. Araçların mutlaka bakımlarının yapılmasını gerektiğini belirten oto tamirciler, sürücülere 2 saatte bir mola vermelerini önerdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649573184593d57d57745283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı Bulgar Levası 14 liraya yükseldi ama... Edirne'ye gelenler hayal kırıklığına uğradı Plajda vahşi köpek saldırısı! Dehşet anları kamerada Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde yıkılacak 5 ilçeyi açıkladı Kırmızı bültenle aranan ''üst düzey'' terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da ormanlara giriş 3,5 aylığına yasaklandı Bir ilimiz daha sular altında! Kabusu yaşadılar Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı