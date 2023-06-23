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Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat!

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Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak vatandaşlara uzmanından tavsiyeler geldi. Araçların mutlaka bakımlarının yapılmasını gerektiğini belirten oto tamirciler, sürücülere 2 saatte bir mola vermelerini önerdi.

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