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  3. 12 Ağustos 2019 14:35

Bayramı İstanbul’da geçiren vatandaşlar parklara ve sahillere koştu

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek parklara ve sahillere koştu. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbulluların bir kısmı yurt dışı ya da şehir dışındaki tatil beldelerine gitti. İlk gün olduğu gibi, bayramın 2’nci gününde de İstanbul’daki insan ve araç yoğunluğu gözle görülür ölçüde azaldı. Güneşin yakıcı etkisinin ve nem oranının...

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