Bayramın 3’üncü gününde de pazarlıklar sıkı sıkıya sürüyor
13 Ağustos 2019 16:15
Bayramın 3’üncü gününde de pazarlıklar sıkı sıkıya sürüyor
Bayramın üçüncü gününde kurban satış noktalarındaki hareketlilik sürüyor. Çadırların birçoğu toplanırken ellerinde az sayıda hayvanları kalan satıcıların, müşterilerle giriştikleri kurban pazarlığı renkli görüntüler oluşturuyor. İstanbul’da Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde kurban pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor. Sultangazi’de bulunan kurban satış noktası bayramın üçüncü gününde...