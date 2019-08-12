Bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
12 Ağustos 2019 09:55
Bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Osmanlı İmparatorluğu’nun bayramlaşma törenlerinde kullandığı 2 bin metrekarelik Muayede Salonu, 163 yıldır ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Salonun ortasında bulunan 4,5 tonluk kristal avize ise masalsı bir görüntü oluşturuyor. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sarayı, tarihi ve mimari özelliklerinin yanı sıra Osmanlı Devletinin son yüzyılına ilişkin...