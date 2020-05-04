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  3. 04 Mayıs 2020 12:10

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı. Haldeki hareketlilik havadan görüntülendi.

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