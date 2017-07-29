  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Temmuz 2017 12:45

Bayrampaşada çuval içerisinde ceset bulundu

Bayrampaşa’da bir iş yeri önünde çöplerin arasında çuval içerisinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, çöpteki esrarengiz cesedi kimlerin bıraktığını araştırıyor.

Video Galeri
Son sigarasını içtikten sonra tabancayla intihar etti
Son sigarasını içtikten sonra tabancayla intihar etti
Video Galeri
Sağlık Bakanı Demircan: Sağlıkta dönüşüm Cumhurbaşkanlığı Sistemine uygun olacak
Sağlık Bakanı Demircan: Sağlıkta dönüşüm Cumhurbaşkanlığı Sistemine uygun olacak
Video Galeri
Bu tünelin Türkiyede başka bir eşi yok
Bu tünelin Türkiyede başka bir eşi yok
Video Galeri
Gizli kahramanlarla 24 saat
Gizli kahramanlarla 24 saat
Video Galeri
Londrada siyahi gencin ölümü protesto edildi
Londrada siyahi gencin ölümü protesto edildi
Video Galeri
Karahisar Tüneli inşaatında sona gelindi
Karahisar Tüneli inşaatında sona gelindi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM