Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayrampaşa’da gıda imalathanesinde yangın Bayrampaşa’da gıda imalathanesinde yangın 15 Şubat 2022 Salı Saat: 09:40 Bayrampaşa’da bulunan 3 katlı bir gıda imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620b4ad897b7a94e226a43f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyada eşi benzeri yok: Doktor balıklar Sivas'ta Korkunç kaza kamerada! Yayaların arasına böyle daldı İşte gerçek aşk! Hiç bir yerde aramayın; Türkiye'de bulundu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şoke etti KDV indirimi başladı! Sepette 14 lira 55 kuruşluk fark oluştu YÖK Başkanı'ndan sınavsız üniversite açıklaması Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması: ''Şiddetli ceza uygulayacağız'' Bilim Kurulu Üyesi Turan: ''Virüs değişiyor, tekrarlayan aşılamalar gerekebilir'' Üniversiteliler TOGG'a rakip oldu: 8 ayda elektrikli araç ürettiler