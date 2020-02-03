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  3. 03 Şubat 2020 16:40

Bayrampaşa'da korkutan yangın! Bir itfaiye eri yaralandı

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri tüp patlaması sonucu yaralandı.

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