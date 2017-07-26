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  3. 26 Temmuz 2017 20:15

Bayrampaşada otogarda 10 Numara yağ operasyonu

Bayrampaşa’da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, 10 numara yağ üretimi için kurulan kaçak tesise düzenlenen baskında 13 ton 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

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