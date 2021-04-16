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Bazadan terörist çıktı!

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden, terör örgütünde yönetici pozisyonunda görev yaptığı belirlenen S.K., evde bazanın içinde yakalandı.

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