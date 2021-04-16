Anasayfa Video Galeriler Gündem Bazadan terörist çıktı! Bazadan terörist çıktı! 16 Nisan 2021 Cuma Saat: 15:15 Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden, terör örgütünde yönetici pozisyonunda görev yaptığı belirlenen S.K., evde bazanın içinde yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60797ffca57b2b190b22d223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB'nin AK Parti dönemi için 13 milytar TL'lik suç duyurusu Gazetecilerden Erdoğan'a teşekkür çiçeği! ''Ne tatlı bir sürpriz ya'' Camdaki Kız dizisindeki ''fantezi odası'' sosyal medyayı salladı Patronunun tacizine uğrayan kadının intikamı ağır oldu Adıyaman'da inanılmaz olay! Yaşlı kadın sıkıştığı kayalıkta 3 gün sonra bulundu Yüzde 95'i dolu! Koronavirüs yoğun bakımı görüntülendi TÜBİTAK'ın füze motoru dünya rekoru kırdı Habertürk’te Sovyet marşıyla iftara doğru Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler sergilendi