Anasayfa Video Galeriler Gündem Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu 23 Temmuz 2021 Cuma Saat: 17:35 Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'ndan başlayıp, Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi kurudu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fad3b4b3eee126ec29f3b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Erdoğan sel bölgesinde: ''Ne olur 5-10 katlı binalar yapmayın'' Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi Bungee jumping faciası! Feci şekilde can verdi İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi!