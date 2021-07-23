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Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'ndan başlayıp, Dicle Nehri ile birleşen Bazamir Deresi kurudu.

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