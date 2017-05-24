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  3. 24 Mayıs 2017 22:45

BB Erzurumspor TFF 1.Lig'de

Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor TFF 1.Lig'e yükseldi

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Yolcunun hostese verdiği not bomba paniği yaşattı
Yolcunun hostese verdiği not bomba paniği yaşattı
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Saniyelerle değil, saliselerle kurtuldular
Saniyelerle değil, saliselerle kurtuldular
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Şehit Uzman Çavuş Tunçer, Haymanada son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Tunçer, Haymanada son yolculuğuna uğurlandı
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PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı
PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı
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Silahlı saldırıya uğrayan başhekim hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başhekim hayatını kaybetti
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Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti
Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti