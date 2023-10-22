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BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda iki grup arasında kavga çıktı.

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