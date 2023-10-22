Anasayfa Video Galeriler Gündem BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 14:15 Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda iki grup arasında kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653504579f8f91592c0a1f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu Fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damada korkutan sürpriz Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım Fast food zinciri şubesine maytaplı saldırı Trafiğinde kıyamet koptu! Motosiklet sürücüsü kaskını arabaya fırlattı Menzil şeyhine kırmızı halılı karşılama Köy meydanında dehşet: Cesedi paramparça bulundu