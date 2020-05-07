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  3. 07 Mayıs 2020 16:50

BDDK'nın üç yabancı bankaya işlem yasağı kararı ne anlama geliyor ?

Doç. Dr. Kadir Tuna, BDDK'nın Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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