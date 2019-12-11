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  3. 11 Aralık 2019 20:35

Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı

ABD'de bir rehin dükkânı personeli, tezgâh üzerinde duran ve yere kafa üstüne düşmek üzere olan bebeği son anda kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

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