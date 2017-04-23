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  3. 23 Nisan 2017 21:50

Bebeğin sokağa bırakılma anı güvenlik kamerasında

GAZİOSMANPAŞA'da dün akşam saatlerinde bebeğin sokağa bırakılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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