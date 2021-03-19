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  4. Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Bağcılar'da bir kadın alışveriş için markette girdiği sırada içinde çocuğu olan bebek arabasını kaldırıma bırakması az kalsın faciaya sebep oluyordu.

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