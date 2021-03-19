Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü

Bağcılar'da bir kadın alışveriş için markette girdiği sırada içinde çocuğu olan bebek arabasını kaldırıma bırakması az kalsın faciaya sebep oluyordu.

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