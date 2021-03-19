Anasayfa Video Galeriler Gündem Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü 19 Mart 2021 Cuma Saat: 19:25 Bağcılar'da bir kadın alışveriş için markette girdiği sırada içinde çocuğu olan bebek arabasını kaldırıma bırakması az kalsın faciaya sebep oluyordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6054d0884636271d033f0c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HES koduyla caddeye girmek istedi, temaslı olduğu ortaya çıktı! Minibüste akılalmaz görüntüler! Yolcular dışarı taştı 20 yıllık borcunu alamayınca cenazede hakkını helal etmedi Erdoğan'dan canlı yayında gazeteciye maske tepkisi: ''Çıkar şunu ya'' Trafikte akılalmaz görüntüler! Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Yanıtını misliyle vereceğiz! İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu İstanbul'da HDP'li ilçe başkanları gözaltında!