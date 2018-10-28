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  3. 28 Ekim 2018 16:25

Bebek arabasını elinden kaçırdı, yürekler ağza geldi

İstanbul Pendik’te düzenlenen 3. Bisiklet Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde anne-bebek yarışında devrilen bebek arabasından düşen çocuğa ilk müdahaleyi ise Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin yaptı. Pendik’te bu yıl 3’ncüsü düzenlenen PENBİSFEST’de yarışmalar nefes kesti. Çamlık Mahallesi’nde gerçekleşen festivalde tekerlekli sandalye, anne- bebek ve bisiklet yarışları...

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