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Bebek katili PKK bir çocuğu öldürdü

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YGP'li teröristlerin saldırısında 1 çocuğun öldüğünü, annesi ile bir köylünün ise yaralandığını açıkladı.

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