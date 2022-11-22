  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı

Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı

Düzce'de bir balıkçı dün akşam saatlerinde bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttı. Hamsinin ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ümmügül usta elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenleri utandırdı!
Çin'de fabrika yangını: 36 ölü, 2 yaralı
Katarlı taraftara bu ''insanlık'' fazla geldi! Şaşkınlığı olay oldu
Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli için büyük gün geldi
Cem Yılmaz'dan olay olan paylaşım: ''5 gün çalışıyoruz, 2 gün...''
Kaza sonrası Sergen Deveci'den ilk görüntü
İstanbul'un Teksası'nda sıradan bir gün: Ortalık savaş alanına döndü!
İstanbul'un Teksas'ı ''Esencılıs' sular altında!
''Hata varsa namussuzum'' dedi ama...