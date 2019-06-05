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  3. 05 Haziran 2019 17:18

Behzat Ç.'nin merakla beklenen fragmanı yayınlandı

Online dizi ve film izleme platformu BluTV'de yayınlanacak olan Behzat Ç.'nin yeni sezonundan fragman yayınlandı. Merakla beklenen dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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