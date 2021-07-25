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Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse...

Sosyal medyada yaptığı komik video paylaşımlarıyla dikkat çeken Behzat Uygur, montajladığı son video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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